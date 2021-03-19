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В ВСУ — новый летальный случай из-за COVID-19 и 223 заболевших за сутки

19 марта 2021, 12:53

В ВСУ — новый летальный случай из-за COVID-19 и 223 заболевших за сутки

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован 52-й летальный случай вследствие осложнений из-за COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Сотрудник ВСУ с 15 марта находился на стационарном лечении в «Черноморской больнице» в Одесской области.

«Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 39 человек.

По состоянию на 19 марта коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 1877 человек.

На изоляции находится 543 человека.

За прошедшие сутки, 18 марта, положительные результаты на COVID-19 получили 15 850 человек. Кроме этого, 4592 ранее заболевших выздоровели, 262 — умерли от осложнений.

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