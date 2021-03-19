В Вооруженных силах Украины зарегистрирован 52-й летальный случай вследствие осложнений из-за COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Сотрудник ВСУ с 15 марта находился на стационарном лечении в «Черноморской больнице» в Одесской области.



«Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.



За минувшие сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 39 человек.



По состоянию на 19 марта коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 1877 человек.



На изоляции находится 543 человека.

За прошедшие сутки, 18 марта, положительные результаты на COVID-19 получили 15 850 человек. Кроме этого, 4592 ранее заболевших выздоровели, 262 — умерли от осложнений.