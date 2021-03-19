Киев вошел в «красную» зону карантина

Киев вошел в «красную» карантинную зону эпидемиологической опасности из-за коронавируса. Об этом сообщает Минздрав.



Кроме того, в «красной» зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.



Так, по состоянию на 19 марта в «оранжевую» зону входят Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. Все остальные регионы размещены в «желтой» карантинной зоне.



Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксировали самый высокий уровень госпитализированных пациентов с коронавирусом за все время пандемии. Больницы заполнены более чем на 74%, 2 433 пациента — в тяжелом состоянии. Летальность возросла в полтора раза в сравнении с январскими показателями.



Всего в стационарах медучреждениях города сегодня лечатся 3 453 пациента с коронавирусной болезнью. Кислородную поддержку получают 2 852 человека. На аппаратах ИВЛ — 53 больных.



Кличко отмечает, что если раньше большинство госпитализированных были люди старшего возраста, то теперь пациенты стали моложе — многие из них в возрасте от 30 до 40 лет.

Накануне власти Киева ввели строгий карантин с полуночи 20 марта до 9 апреля включительно.