ЛГБТ в украинской армии на Донбассе: Кто они?

Виктор Пилипенко первый открытый гей в украинской армии. Он родился в семье военных, рос в обществе, где гомофобия – обычное явление. Виктор отслужил в армии еще до начала конфликта на Донбассе. Когда начался Майдан, мужчина находился на заработках за пределами Украины. Он принял решение вернуться домой, когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на востоке Украины. Виктор ждал, что его призовут, но в итоге пошел служить добровольцем в батальон «Донбасс».



Каминг-аут он сделал уже после возвращения с фронта в 2018 году. Столкнувшись в равной степени как с поддержкой, так и с дискриминацией, экс-доброволец решил создать объединение ЛГБТ-военных, чтобы вместе бороться за свои права. О пережитом на фронте и после возвращения в мирную жизнь, и о том, как это – быть геем в украинской армии, он рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс».