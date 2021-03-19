За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 205 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно статистике, десять пациентов скончались от осложнений вследствие COVID-19.



По состоянию на 19 марта «ДНР» подтверждает 27 597 случаев заболевания COVID-19. Из них 20 576 человек выздоровели, 2163 — умерли от осложнений.



По результатам экспресс-тестов зафиксировано 135 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.



В «ДНР» также заявляют, что за сутки выявлено 73 случая пневмоний, 58 человек госпитализированы. Всего в ОРДО на лечении находится 917 пациентов с пневмониями, из них 470 на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки, 18 марта, положительные результаты на COVID-19 получили 15 850 человек. Кроме этого, 4592 ранее заболевших выздоровели, 262 — умерли от осложнений.