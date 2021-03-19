В Верховном суде отказались признать санкции против «каналов Медведчука» нарушением прав украинцев

Кассационный административный суд Верховного суда (КАС ВС) отказался удовлетворить иск харьковского юриста, члена «Чугуевской правозащитной группы» Романа Лихачева по обжалованию указа президента Владимира Зеленского, которым было введено в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях к телеканалам «112 Украина», NewsOne, ZIK.



«При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина», — сообщает пресс-служба Верховного суда.



Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней.



Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.



Кроме рассмотренного судом иска, на рассмотрении КАС ВС остаются еще 10 исковых заявлений, в которых обжалуется указ президента о применении санкций в отношении телеканалов.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается,существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.



«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес.



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».