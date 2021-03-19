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СБУ подозревает в сепаратизме политтехнолога с «каналов Медведчука»

19 марта 2021, 16:38

СБУ подозревает в сепаратизме политтехнолога с «каналов Медведчука»

Служба безопасности Украины объявила о подозрении политтехнологу Михаилу Шпиру, который публично ставил под сомнение субъектность Украины и призывал к официальному прекращению ее существования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе установили, что политтехнолог принимал участие в спланированных информационных операциях против Украины. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях подозреваемый неоднократно высказывал утверждения, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.



В частности, Шпир поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как «эксперт» в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины «под внешним управлением».

Шпир неоднократно выступал в эфире телеканала «Россия 24» и «News Front», который действует на временно в РДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма. Он также появлялся в качестве «эксперта» в эфире телеканалов «112 Украина» и «NewsOne», в отношении которых СНБО ввел санкции.

Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Обидно отзывался о гражданах через веру, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлера, Советскому Союзу, НКВД и политики Владимира Путина.

Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве. По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК), изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК).

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