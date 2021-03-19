На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 147 новых случаев заболевания COVID-19 в области. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск и Рубежное — по 19, Северодонецк — 44, Беловодский район — 7, Белокуракинский — 3, Кормянский — 12, Марковский и Старобельский районы — 6, Новоайдарский, Попаснянский, Троицкий и Сватовский районы — по 5, Новопсковский — 10, Станично-Луганский — 1.



Вследствие осложнений умерла 78-летняя женщина из Лисичанска.



За все время исследований ковид выявили у 16 ​​067 человек. Из них 14 543 пациента выздоровели, 499 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 30,6 (при пороговом 60).

За прошедшие сутки, 18 марта, положительные результаты на COVID-19 получили 15 850 человек. Кроме этого, 4592 ранее заболевших выздоровели, 262 — умерли от осложнений.