Верховная Рада Украины на заседании в пятницу поддержала в первом чтении три законопроекта о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных претензий кредиторов. Ко второму чтению в них планируют добавить особые условия касательно переселенцев.



Так, законопроект №4475 поддержали 265 народных депутатов, законопроект №4398 – 260, а законопроект №4399 – 256 парламентариев.



Законопроект №4475 предлагает реструктуризировать в обязательном порядке потребительские кредиты, выданные в иностранной валюте, при условии наличия у заемщика на момент предоставления займа перед кредитором.



Указывается, что обязательства, подлежащие обязательной реструктуризации, считаются реструктуризированными со дня вступления в силу законопроекта, таким образом, днем проведения такой реструктуризации считается день вступления в силу.



Нардеп от фракции «Слуга народа» Виктория Кинзбурская, представляя законопроект, уточнила, что ко второму чтению планируется также отдельно учесть вопрос внутренне перемещенных лиц.



«Например, наличие иного, кроме ипотечного, жилья на временно оккупированной территории не может быть основанием для отказа в проведении реструктуризации, требование о постоянном проживании в ипотечном жилье, не может касаться ипотечного жилья на временно оккупированной территории и так далее», – сказала Кинзбурская.



Она отметила, что действие законопроекта распространяется только на те кредиты, по которым по состоянию на 1 января 2014 года отсутствовала прсроченная задолженность, кроме просроченной задолженности по оплате неустойки и других платежей в связи с просрочением, или если такая просроченная задолженность, которая возникла до 1 января 2014 года, была погашена до дня реструктуризации.



«Реструктуризация проводится на основании заявления заемщика, которое подается кредитору. Конвертация долгов в гривне осуществляется по среднему курсу, а именно – средний курс между тем, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации. Списываются все долги с неустойки, штрафы и пеня. Ранее уплаченная неустойка засчитывается на погашение тела кредита и процентов. Уменьшается в ретроспективе процентная ставка по кредиту», – перечислила Кинзбурская.

Второй законопроект №4398, который поддержали нардепы, предлагает обязать Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.



Законопроектом предлагает также исключить из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.



Кроме того, согласно тексту законопроекта, должник, проживающий в таком жилье, в случае недостаточности его доходов для выполнения условий реструктуризации, по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.



Согласно тексту законопроекта №4399, предлагается разрешить банкам, осуществляющим реструктуризацию кредитов физлиц в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, не корректировать финансовый результат до налогообложения (прибыль или убыток) на сумму свертывания резервов с валовой балансовой суммой по таким действующим кредитам и на сумму частичного прощения кредита, подлежащего реструктуризации.