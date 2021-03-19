В Донецкой области с начала кампании по вакцинации против COVID-19 сделано 7484 прививки, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Регион является лидером вакцинации от коронавируса в Украине.



Всего по состоянию на 19 марта в Украине сделали прививки 92 714 человек, из них 10 959 – за минувшие сутки.



В Донецкой области, по данным облгосадминистрации, за прошлые сутки сделано 580 прививок. Однако в статистике Минздрава по вакцинации, которая ежедневно публикуется в соцсетях, по Донетчине данные по числу прививок за 18 марта были не указаны. Источник в Минздраве пояснил «Новостям Донбасса», что это была техническая ошибка, а в регионе за сутки провели 580 прививок.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. По данным Минздрава, около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.