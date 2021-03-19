Группировка «ДНР» планирует полностью заменить российским Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) итоговую аттестацию в школах. Об этом заявила начальник «республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки» Любовь Волкова, передают местные интернет-ресурсы.



«Чиновница» уверяет, что это реально провести за ближайшие два года.



«Для того, чтобы единый государственный экзамен полностью заменил государственную итоговую аттестацию в ДНР необходимо, чтобы наши все школы прошли государственную российскую аккредитацию. У нас этот процесс уже начат, ряд школ подали заявления и необходимые сведения для начала прохождения аккредитации. Думаю, что ближайшие год-два это все произойдет», – заявила Волкова.