Совет национальной безопасности и обороны поручил всем органам власти провести ревизию действующих нормативно-правовых актов, принятых экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.



Он отметил, что на сегодняшний день в Украине продолжают действовать указы и распоряжения бывшего президента Виктора Януковича, который осужден по ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Приговор вступил в законную силу.



«Было дано поручение всем органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые на сегодняшний день являются действующими, на предмет угрозы для национальной безопасности Украины», – сказал Данилов.



Также на заседании СНБО принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.