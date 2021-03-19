В Мариуполе будет создаваться современный медицинский центр. Меморандум об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и научный руководитель проекта, доктор медицинских наук Украины Борис Тодуров, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



Проект включает создание на одной территории медицинского колледжа, университета, многопрофильной клиники, исследовательского центра, жилого фонда для преподавателей, медицинского персонала и студентов. Подобная практика есть в Израиле, Германии, Турции, Чехии и ведущих странах Европы.



«С тех пор, как на Востоке Украины началась война, жители региона осталась без надлежащей медицинской помощи, ведь опорные медучреждения остались в Донецке. Кроме того, студенты и преподаватели Донецкого медицинского университета были вынуждены годами учиться не в лучших условиях. Открытие современного медицинского учреждения сможет комплексно улучшить медицинскую помощь в регионе», – отметил Максим Степанов.



Вадим Бойченко подчеркнул, что благодаря проекту, будет реализована современная концепция: медвуз – клиническая кафедра – госпиталь. Появится научно-исследовательская база, которая станет импульсом к развитию современных направлений в медицине, таких как генетика и репродуктивное здоровье.



«Наша задача - создать в Мариуполе условия для лечения и спасения жизней, а также стать ведущей базой развития медицины как Донецкой области, так и востока Украины. В этом поможет создание в Мариуполе медицинского центра топ-уровня со студенческим кампусом», – отметил Вадим Бойченко.