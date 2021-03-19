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Данилов: СНБО пока не готовит санкции против Порошенко

19 марта 2021, 22:22

Данилов: СНБО пока не готовит санкции против Порошенко

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны пока нет документов для подготовки решения по санкциям против экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Данилов подчеркнул, что аппарат Совета нацбезопасности и обороны готовит документы для рассмотрения их на заседании СНБО от пяти субъектов – это президент Украины, Кабинет министров, Верховная Рада, Национальнй банк и Служба безопасности Украины.

Он ответил на вопрос в отношении возможной подготовки санкций против Олега Гладковского (Свинарчука) и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Если от соответствующих органов есть документы в аппарате СНБО – они начинают отрабатываться. На сегодняшний день документов в отношении указанных физических или юридических лиц в аппарате СНБО отсутствуют», – сказал Данилов.

На заседании 19 марта СНБО принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.

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