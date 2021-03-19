В аппарате Совета национальной безопасности и обороны пока нет документов для подготовки решения по санкциям против экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.



Данилов подчеркнул, что аппарат Совета нацбезопасности и обороны готовит документы для рассмотрения их на заседании СНБО от пяти субъектов – это президент Украины, Кабинет министров, Верховная Рада, Национальнй банк и Служба безопасности Украины.



Он ответил на вопрос в отношении возможной подготовки санкций против Олега Гладковского (Свинарчука) и бывшего президента Украины Петра Порошенко.



«Если от соответствующих органов есть документы в аппарате СНБО – они начинают отрабатываться. На сегодняшний день документов в отношении указанных физических или юридических лиц в аппарате СНБО отсутствуют», – сказал Данилов.

На заседании 19 марта СНБО принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.