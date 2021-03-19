Правительство взяло на себя обязательства по компенсации возможного ущерба от прививок против коронавируса. Производители вакцин от такой ответственности освобождены. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».



Он отметил, что законопроект об ответственности за последствия вакцинации от коронавируса, который на заседании 19 марта приняла Верховная Рада, был разработан и внесен в парламент Кабинетом министров.



«У нас есть производители вакцин, новых мРНК-вакцин. В связи с тем, что они были сделаны в сверхкороткие сроки, клинические испытания и постмаркетинговые исследования еще не завершены. И они [производители] требуют, чтобы их освободили от ответственности относительно компенсации ущерба, который может причинить соответствующая вакцина», – пояснил Степанов.



Глава Минздрава уточнил, что в соответствии с принятым законопроектом, вся ответственность за последствия вакцинации возложена на правительство Украины.



Украинцы при этом остаются защищены, поскольку если раньше, человек аппелировал к тому или иному производителю, то сейчас будет аппелировать к правительству Украины.



«Нам нужны были такие изменения, которые сегодня были внесены. Далее будет создан соответствующий фонд, из которого может быть выплачена та или иная компенсация», – добавил Степанов.



Министр уточнил, что теоретически речь может идти о таких случаях, когда, например, после вакцинации у человека разивается серьезное заболевание, которое приводит к инвалидизации или к другим последствиям, требующим серьезного лечения и больших затрат.

Производители или владельцы регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 освобождены от ответственности за любые последствия после прививки. Такое решение 19 марта приняла Верховная Рада, чтобы получить вакцину в пределах COVAX.



В феврале министерство здравоохранения Украины зарегистрировало американо-немецкую вакцину против коронавируса Pfizer/BionTech для экстренного использования.



Ожидалось, что первая партия этой вакцины в рамках программы COVAX будет доставлена в Украину в середине февраля, однако этого так и не произошло. В Минздраве заявили, что проблемы возникли у поставщиков. Первую партию вакцин от коронавируса компании Pfizer Украина получит уже в апреле.



Всего в рамках сотрудничества с COVAX Минздрав Украины ожидает бесплатно получить 16 миллионов доз вакцины против COVID-19. Этим препаратом смогут вакцинироваться 8 миллионов человек.