За сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Группировка не приводит географию заболеваемости ковидом в ОРЛО или другие подробности.



Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 3453 случая COVID-19, из которых 2867 человек выписаны с полным выздоровлением, 303 — умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 19 марта, в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом. При этом 5 190 человек выздоровели, а 260 умерли.