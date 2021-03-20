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Суд вернул акции «Донецкоблгаза» в собственность государства

20 марта 2021, 10:50

Суд вернул акции «Донецкоблгаза» в собственность государства

Шевченковский районный суд Киева арестовал 49,99% акций АО «Донецкоблгаз». Об этом сообщили в Службе безопасности.

Права передаются в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Арестованные акции пока передадут НАК «Нафтогаз Украины». «Компания должна организовать недопущения потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА», — отметили в СБУ.

В спецслужбе установили, что доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула Украину и скрывается в РФ.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.

По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.

СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсия.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что конечным собственником «Донецкоблгаза» может быть беглый олигарх Сергей Курченко.

19 марта СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, две из которых являются собственниками 49,9% АО «Донецкоблгаз» из Гонконга.

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