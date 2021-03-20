За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 175 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно статистике, девять пациентов скончались от осложнений вследствие COVID-19.



По состоянию на 20 марта «ДНР» подтверждает 27 772 случаев заболевания COVID-19. Из них 20 637 человек выздоровели, 2172 — умерли от осложнений.



По результатам экспресс-тестов зафиксировано 55 пациентов, ранее переболевших коронавирусной болезнью. С 18 марта выявлено 190 таких пациентов.



В «ДНР» также заявляют, что за сутки выявлено 67 случаев пневмоний, 52 человека госпитализированы. Всего в ОРДО на лечении находится 920 пациентов с пневмониями, из них 463 на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 19 марта, в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом. При этом 5 190 человек выздоровели, а 260 умерли.