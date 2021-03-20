Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что не боится санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины. Его комментарий приводит сепаратистский ресурс ЛИЦ.



В частности, Пасечник утверждает, что не имеет имущества и активов на подконтрольной властям территории.



«Первое, с чего хотел бы начать свой комментарий, — никаких санкций я не боюсь. Хочу отметить, что никаких финансовых интересов — активов, недвижимости, предприятий, счетов, вкладов — ни на Украине, ни на территории любого другого государства у меня нет», — заявил Пасечник.



По словам главы группировки, единственное, чего он лишился — это украинской пенсии.



19 марта СНБО принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.



В Украине Пасечник разыскивается в связи с уголовным расследованием по преступлениям, предусмотренными ст.109, 110 и 258-3 УК. Ему инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и создание террористической группы.



С 1993 года Пасечник работал сотрудником Службы безопасности Украины, имел звание подполковника. Возглавлял подразделение по борьбе с контрабандой главного отдела «К» Управления СБУ в Луганской области. Стал известен благодаря задержанию 15 августа 2006 года крупной партии контрабанды на 2 млн долларов, за что в 2007 году был награжден медалью «За воинскую службу Украине». В 2010-2014 годах — начальник Стахановского межрайонного отдела СБУ. Во время Революции Достоинства уволился из СБУ в звании полковника, а с началом вооруженного конфликта перешел на сторону сепаратистов. Возглавлял «МГБ» группировки «ЛНР». В 2015 году произошло противостояние Пасечника и на тот момент главы формирования Игоря Плотницкого, в результате которого последний бежал в РФ.