Немецкая компания Siemens Energy и холдинг ДТЭК Рината Ахметова согласовали пилотный проект по производству водородного топлива в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.



Пилотный проект предусматривает в себя строительство завода по производству водорода на базе одного из металлургических комбинатов Метинвест. Предусмотрено приобретение электролизера стоимостью 25 миллионов евро, который расщепляет воду на водород и кислород мощностью 8,5 мегаватт.



Проект будет осуществляться при поддержке правительства Германии и Украины.



«Крупные водородные проекты не могут начинаться без политической поддержки и субсидий», — прокомментировал для Handelsblatt генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.



Издание связывает активизацию немецко-украинского экономического сотрудничества с ситуацией вокруг российского газопровода «Северный поток 2». Для того чтобы достроить его без дальнейших санкций США, федеральное правительство Германии предлагает администрации США под руководством Джо Байдена большую поддержку Украины.



Кроме этого, отмечает газета, Украина как крупнейшая страна в Европе должна помочь ЕС достичь амбициозной цели — стать климатически нейтральной к 2050 году. Ожидается, что Киев будет поставлять в ЕС 7,5 гигаватт зеленого водорода. Это почти пятая часть того количества водорода, которое должно быть произведено во всем ЕС к 2030 году.