За прошедшие сутки, 19 марта, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 583 больных коронавирусной болезнью, среди которых 22 ребенка. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



136 случаев COVID-19 выявлено в Краматорской ТГ, 108 — в Мариупольской ТГ, 79 — в Славянской ТГ, 53 — в Бахмутской ТГ, 42 — в Торецкой ТГ, 30 — в Добропольской ТГ, 20 — в Белозерской ТГ, 16 — в Великоновоселковской ТГ, по 15 — в Константиновской и Покровской ТГ, 9 — в Угледарской ТГ, 8 — в Марьинской ТГ, 7 — в Селидовской ТГ, по 6 — в Волновахской и Лиманской ТГ, по 5 — в Кураховской и Александровской ТГ, по 4 — в Сартанской и Мирноградской ТГ, 3 — в Новодонецкой ТГ, по 2 — в Дружковской, Мангушской и Николаевской ТГ, по 1 — в Часовоярской, Северской, Никольской, Комарской, Новогродовской и Авдеевской ТГ.



О летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 53 189 случаев ковида. Из них 45 366 человек віздоровели, 1161 — умер.

Группировка «ДНР» заявила, что за сутки на подконтрольной ей территории зафиксировали 175 заболевших COVID-19, а девять ранее заболевших умерли от осложнений.



За минувшие сутки, 19 марта, в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом. При этом 5 190 человек выздоровели, а 260 умерли.