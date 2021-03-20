С сегодняшнего дня, 20 марта, вступил в силу указ президента России Владимира Путина, запрещающий иностранцам владеть землей во временно оккупированном Крыму. Запрет касается и украинских граждан.



Данный указ президент РФ издал 20 марта 2020 года. Согласно документу, ограничения ввели в 19 из 25 муниципальных образований, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Исключения составляют Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.



На передачу прав на землю отводился определенный срок, если это не было сделано – по решению суда оккупационная власть сможет изымать имущество. Средства от продажи изъятых земельных участков планируют передавать в государственную казну России или оставлять местным органам власти.



Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.



«После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены», – сказал Николенко.



Он отметил, что запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.



«В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать Крым», – добавил Николенко.



Спикер МИД указал, что Россия в который раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного.



«Такие действия не останутся без надлежащей оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году», – заверил Николенко.

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