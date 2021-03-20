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Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму. В МИД Украины отреагировали

20 марта 2021, 17:20

Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму. В МИД Украины отреагировали

С сегодняшнего дня, 20 марта, вступил в силу указ президента России Владимира Путина, запрещающий иностранцам владеть землей во временно оккупированном Крыму. Запрет касается и украинских граждан.

Данный указ президент РФ издал 20 марта 2020 года. Согласно документу, ограничения ввели в 19 из 25 муниципальных образований, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Исключения составляют Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.

На передачу прав на землю отводился определенный срок, если это не было сделано – по решению суда оккупационная власть сможет изымать имущество. Средства от продажи изъятых земельных участков планируют передавать в государственную казну России или оставлять местным органам власти.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.

«После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены», – сказал Николенко.

Он отметил, что запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

«В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать Крым», – добавил Николенко.

Спикер МИД указал, что Россия в который раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного.

«Такие действия не останутся без надлежащей оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году», – заверил Николенко.

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