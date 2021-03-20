На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 115 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 17, Рубежное — 8, Северодонецк — 33, Беловодский и Новоайдарский районы — 4, Белокуракинский, Кормянский и Старобельский районы — по 7, Марковский — 6, Новопсковский — 10, Сватовский — 9, Станично-Луганский — 3.



Вследствие осложнений умер 64-летний мужчина из Кременной.



За все время исследований коронавирусную болезнь выявили у 16 ​​182 человек. Из них 14 572 человека выздоровели, 500 — умерли от осложнений.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 34,1 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 19 марта, в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом. При этом 5 190 человек выздоровели, а 260 умерли.