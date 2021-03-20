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Коронавирус на Луганщине: 115 новых случаев, один пациент умер

20 марта 2021, 17:45

Коронавирус на Луганщине: 115 новых случаев, один пациент умер

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 115 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 17, Рубежное — 8, Северодонецк — 33, Беловодский и Новоайдарский районы — 4, Белокуракинский, Кормянский и Старобельский районы — по 7, Марковский — 6, Новопсковский — 10, Сватовский — 9, Станично-Луганский — 3.

Вследствие осложнений умер 64-летний мужчина из Кременной.

За все время исследований коронавирусную болезнь выявили у 16 ​​182 человек. Из них 14 572 человека выздоровели, 500 — умерли от осложнений.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 34,1 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 19 марта, в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом. При этом 5 190 человек выздоровели, а 260 умерли.

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