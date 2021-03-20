Городской голова Славянска Вадим Лях считает уже неактуальным лозунг, с которым впервые баллотировался на пост мэра, – «Любить Славянск, как Неля». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Донеччина TV».



Он подчеркнул, что выбирая тогда предвыборный лозунг, он имел ввиду только хозяйственную деятельность Нели Штепы на посту градоначальника Славянска.



«На тот период из всех предшественников, надо отдать должное, она показывала наилучшие результаты именно по итогам 2013 года. Однако времена меняются, сегодня уже это не является показателем вершины достижений, поэтому сейчас это уже неактуально», – сказал Вадим Лях.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, еще будучи в СИЗО, обвиняла Вадима Ляха в предательстве и пиаре на ее имени для победы на выборах городского головы в 2015 году. В открытое публичное противостояние конфликт перерос во время парламентской избирательной кампании в 2019 году, когда Штепа занималась агитацией за кандидата от ОПЗЖ Юрия Солода. Кампания строилась на критике Ляха.



Через год на выборах мэра Штепа использовала в кампании антипиар в адрес Ляха. Во втором туре выборов она поддержала кандидатуру Павла Придворова от ОПЗЖ, за что в последствии ее исключили из «Партии мира и развития». Конфликт между Придворовым и Ляхом возник еще после раскола Оппозиционного блока в 2018-м.



После местных выборов 2020 года депутаты ОПЗЖ, «Нашего края» и «Партии мира и развития» создали большинство в горсовете. «Оппоблок», выдвиженцем которого является мэр Лях, «Слуга народа» и «Европейская солидарность» оказались в меньшинстве. На данный момент Штепа находятся в оппозиции к Ляху и блокирует работу мэра и горсовета в целом.