С 23 марта Киев и Одесская область переходят в «красную» зону по уровню распространения COVID-19. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в субботу, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



Так, госкомиссия решила установить с 00:00 23 марта 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.



Аналогично вводится «красный» уровень эпидемической опасности на территории Одесской области, также с 00:00 23 марта.

По состоянию на 19 марта в «красной» зоне находились Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В «оранжевую» зону входили Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. Все остальные регионы размещены в «желтой» карантинной зоне.