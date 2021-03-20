На неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области есть два объекта, где боевики «ДНР» концентрируют военную технику и личный состав. Об этом сообщает «Радио Донбас.Реалии» со ссылкой на источники в военизированных структурах оккупационной администрации.
Данную информацию подтвердили в одном из разведывательных подразделений, которое работает в зоне ООС. Эти объекты можно увидеть на спутниковых снимках.
Первый из них расположен вблизи линии соприкосновения, в подконтрольной «ДНР» Горловке. Это территория завода «Эластомер». До линии фронта здесь – не больше 9 километров.
Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.
Второй объект – бывший аэродром «ДОСААФ» в районе города Моспино к юго-востоку от Донецка.
По информации источников, техника незаконных вооруженных формирований здесь находится с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться для базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалось и ранее.
Расстояние до Донецка отсюда около 12 километров. До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом.
Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали продление существующих траншей по обе стороны от линии соприкосновения, а также на территории разрушенного международного аэропорта в Донецке и вблизи него.