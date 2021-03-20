Одна из баз боевиков находится в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке

На неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области есть два объекта, где боевики «ДНР» концентрируют военную технику и личный состав. Об этом сообщает «Радио Донбас.Реалии» со ссылкой на источники в военизированных структурах оккупационной администрации.



Данную информацию подтвердили в одном из разведывательных подразделений, которое работает в зоне ООС. Эти объекты можно увидеть на спутниковых снимках.



Первый из них расположен вблизи линии соприкосновения, в подконтрольной «ДНР» Горловке. Это территория завода «Эластомер». До линии фронта здесь – не больше 9 километров.



Завод «Эластомер» на территории подконтрольной «ДНР» Горловки

Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.

Территория завода «Эластомер» по спутника

Второй объект – бывший аэродром «ДОСААФ» в районе города Моспино к юго-востоку от Донецка.

Аэродром вблизи Моспино под Донецком

По информации источников, техника незаконных вооруженных формирований здесь находится с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться для базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалось и ранее.

Вокруг аэродрома – сельхозугодья

Расстояние до Донецка отсюда около 12 километров. До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом.

Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали продление существующих траншей по обе стороны от линии соприкосновения, а также на территории разрушенного международного аэропорта в Донецке и вблизи него.