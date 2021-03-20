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Ученые разобрались в причинах тромбоза после вакцинации AstraZeneca

20 марта 2021, 21:21

Ученые разобрались в причинах тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Европейские ученые сообщили, что они установили причину чрезвычайно редких случаев образования тромбов, вызываемых вакциной AstraZeneca. Теперь медики знают, как это лечить, пишет Forbes.

Исследователи из университетской больницы Грайфсвальда (Германия) в пятницу заявили, что в редких случаях вакцина создает антитела, которые вызывают образование тромбов в головном мозге.

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Результаты подтверждают выводы независимой команды из Норвегии, сделанные ранее на этой неделе.

Выявление причины позволило ученым определить, как лечить пациентов, у которых появились тромбы, путем введения им внутривенного иммуноглобулина, который нацелен на антитела, и препаратов для разжижения крови.

«У очень, очень немногих людей разовьется это осложнение. Но если это произойдет, теперь мы знаем, как лечить пациентов», – сказал профессор Андреас Грайнахер на пресс-конференции в пятницу.

Несколько европейских стран ранее ненадолго прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за опасений образования тромбов. Такие случаи были зафиксированы всего у 25 человек из 20 миллионов вакцинированных.

Страны возобновили использование вакцины после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцина AstraZeneca «безопасна и эффективна», а ее преимущества перевешивают потенциальные риски. Тем не менее, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия решили отложить вакцинацию до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране пока нет оснований приостанавливать вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca.

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