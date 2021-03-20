Европейские ученые сообщили, что они установили причину чрезвычайно редких случаев образования тромбов, вызываемых вакциной AstraZeneca. Теперь медики знают, как это лечить, пишет Forbes.



Исследователи из университетской больницы Грайфсвальда (Германия) в пятницу заявили, что в редких случаях вакцина создает антитела, которые вызывают образование тромбов в головном мозге.

Результаты подтверждают выводы независимой команды из Норвегии, сделанные ранее на этой неделе.



Выявление причины позволило ученым определить, как лечить пациентов, у которых появились тромбы, путем введения им внутривенного иммуноглобулина, который нацелен на антитела, и препаратов для разжижения крови.



«У очень, очень немногих людей разовьется это осложнение. Но если это произойдет, теперь мы знаем, как лечить пациентов», – сказал профессор Андреас Грайнахер на пресс-конференции в пятницу.

Несколько европейских стран ранее ненадолго прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за опасений образования тромбов. Такие случаи были зафиксированы всего у 25 человек из 20 миллионов вакцинированных.



Страны возобновили использование вакцины после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцина AstraZeneca «безопасна и эффективна», а ее преимущества перевешивают потенциальные риски. Тем не менее, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия решили отложить вакцинацию до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране пока нет оснований приостанавливать вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca.