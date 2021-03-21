За прошедшие сутки, 20 марта, украинская сторона зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под обстрелами оказались украинские подразделения вблизи Пивденного, Шум, Водяного, Лебединского, Широкино



Боевики стреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.



«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь», — отметили в штабе.



О действиях вооруженных формирований уведомлены представители ОБСЕ.