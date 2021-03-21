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«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем

21 марта 2021, 09:22

«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем

За прошедшие сутки, 20 марта, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 36 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Группировка не приводит географию заболеваемости ковидом в ОРЛО или другие подробности.

Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 3489 случаев COVID-19, из которых 2891 человек выписаны с полным выздоровлением, 304 — умерли от осложнений.

Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

а минувшие сутки в Украине выявили 11 145 заболевших коронавирусом. При этом 3 877 человек выздоровели, а 166 умерли.

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