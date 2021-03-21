Всеукраинский Форум «Украина 30» приостанавливает свою работу в связи с отнесением Киева в красную зону карантина из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.



Форум уходит на перерыв сроком на три недели. Жесткие карантинные ограничения будут действовать в столице до 9 апреля.

Форум «Украина 30» стартовал в феврале. Серия из тридцати форумов накануне 30-летия Независимости Украины будет включать обсуждение таких тем как COVID-19, темы безопасности и обороны, мира и войны, Крыма и Донбасса, коммунальных тарифов, судебной и антикоррупционной систем, сельского хозяйства, диджитализации, инфраструктуры, образования, науки, культуры и спорта, вопросы медицинской и социальной сферы, промышленности, экологии, местного самоуправления.



Как заявлял президент Владимир Зеленский, данный форум — начало большого диалога с участием власти, общественности, международных партнеров, экспертов, ученых, журналистов и граждан.