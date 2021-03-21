В школах на неподконтрольной властям территории Донбасса среди учащихся распространяют информацию о якобы готовящемся наступлении украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



По данным правозащитников, боевики мобилизуют свои формирования: на полигонах продолжают проходить учения с подразделениями «народной милиции» «ЛНР» и «ДНР»: «Сейчас упор они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи», — сказано в сообщении.



Кроме этого, усилилась информационная работа оккупационных администраций.



«Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс», — выяснили в ВПГ.



Также продолжается мобилизация среди мужского населения, а «казаки ЛНР» начали обновлять свои ряды в Антраците, Ровеньках, Свердловске и Красном Луче.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что сообщения о якобы готовящемся наступлении ВСУ являются дезинформацией, которую распространяет РФ