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Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ

21 марта 2021, 17:48

Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ

В школах на неподконтрольной властям территории Донбасса среди учащихся распространяют информацию о якобы готовящемся наступлении украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

По данным правозащитников, боевики мобилизуют свои формирования: на полигонах продолжают проходить учения с подразделениями «народной милиции» «ЛНР» и «ДНР»: «Сейчас упор они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи», — сказано в сообщении.

Кроме этого, усилилась информационная работа оккупационных администраций.

«Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс», — выяснили в ВПГ.

Также продолжается мобилизация среди мужского населения, а «казаки ЛНР» начали обновлять свои ряды в Антраците, Ровеньках, Свердловске и Красном Луче.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что сообщения о якобы готовящемся наступлении ВСУ являются дезинформацией, которую распространяет РФ

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