В результате дорожно-транспортного происшествия в Торецке Донецкой области погибли два человека, еще трое пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информация о дорожной аварии на перекрестке улици Центральная и улицы Маяковского поступила в 16:35 21 марта.

Смертельное ДТП в Торецке. Фото: ГСЧС

Уточняется, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer два человека погибли (водитель автомобиля Audi 1981 года рождения и водитель автомобиля Mitsubishi 2002 г.р.).



Также пострадали три человека (2001 г.р., 2002 г.р., 2005 г.р.) которые были госпитализированы в Центральную городскую больницу Торецкое до прибытия спасателей.