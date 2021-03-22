Более 30 тысяч заболевших коронавирусом умерло с начала пандемии в Украине. За воскресенье, 21 марта, в стране выявили 7 893 новых случая болезни, выздоровели — 2 993 человека, умерло 157 пациентов.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 554 256 заболевших ковидом. Из них 1 260 842 человека выздоровели, а 30 098 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.



Вчера провели 34 129 тестирований на ковид.



Днем ранее сообщалось о 11 145 заболевших коронавирусом.