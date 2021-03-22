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В Украине от коронавируса умерли 30 тысяч человек за время пандемии

22 марта 2021, 08:19

В Украине от коронавируса умерли 30 тысяч человек за время пандемии

Более 30 тысяч заболевших коронавирусом умерло с начала пандемии в Украине. За воскресенье, 21 марта, в стране выявили 7 893 новых случая болезни, выздоровели — 2 993 человека, умерло 157 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 554 256 заболевших ковидом. Из них 1 260 842 человека выздоровели, а 30 098 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Вчера провели 34 129 тестирований на ковид.

Днем ранее сообщалось о 11 145 заболевших коронавирусом.

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