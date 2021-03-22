Один украинец погиб и пятеро были госпитализированы в результате аварии микроавтобуса в Польше. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь», — написал он в Twitter.



Как сообщает tvn24, ДТП произошло в воскресенье после 23.00 на Подкарпатском участке автострады А4, недалеко от центра обслуживания пассажиров в Кашице.



В управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей сообщили, что автобус наехал на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания и перевернулся в придорожный овраг.



Автомагистраль A4 в месте ДТП заблокирована. На месте работают десятки спасателей, медиков и полицейских.