На Донбассе рассказали о новых обстрелах: ситуация по обе стороны контактной линии

Сегодня, 22 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям.



Как сообщает штаб операции Объединенных сил, неподалеку Богдановки НВФ обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 4 обстрела. В частности, зафиксирован огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного на Приазовье. С ручных противотанковых гранатометов противник совершил обстрел позиций ООС возле Лебединского.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила об одном случае обстрела своих позиций в воскресенье. Подчеркивается, что нарушение «режима тишины» произошло в районе Саханки.



Группирповка «ЛНР» нарушений не фиксировала.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.