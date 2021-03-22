В течение последних нескольких дней в результате осложнений из-за коронавируса умерли восемь человека. За минувшие сутки выявлено еще 210 случаев заболевания. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что два пациента умерли в Дружковский ОТГ, по одному в Кальчицкой, Мангушской, Селидовской, Кураховской, Мирноградской и Краматорской ОТГ.



102 новых случая заболевания выявили в Краматорской ОТГ, 48 в Славянской, 40 в Покровской, шесть в Никольской ОТГ, по три в Кальчицкой и Мангушской ОТГ, два в Очеретинской ОТГ, по одному в Мариупольской, Константиновской, Великоновоселковской, Лиманской, Николаевской и Кураховской ОТГ.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 53 772 случая заболевания COVID-19. Из них 46 130 человек выздоровели, 1169 — умерли.