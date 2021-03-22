Сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактическую отработку Покровска и задержали двух человек. Один из них – бывший член незаконных вооруженных формирований. Второй задержанный пребывал в розыске с декабря прошлого года по подозрению в нанесении телесных повреждений средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.



Кроме того, полиция прекратила два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков и вырубкой лесов. По каждому из фактов зарегистрированы уголовные производства.



Правоохранители разоблачили АЗС, где продавали топливо без документов, и мобильную заправку в фургоне с перебитыми номерами. Был найден один разыскиваемый автомобиль, а также зафиксировано пять случаев перевозки грузов без документов.



Полицейские составили 32 протокола об административных правонарушениях, проверили тысячу человек и 170 автомобилей, а также более 60 адресов людей, которые находятся в розыске.