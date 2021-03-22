В селе Орехово-Донецкое Луганской области местный житель получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



По данным правоохранителей, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки.



«При поднятии доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения. Домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенного в непосредственной близости к линии соприкосновения, было не жилым и ничем не ограждено», — говорится в сообщении.



42-летний местный житель госпитализирован с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.



С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.