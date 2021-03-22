В Краматорске полицейские обнаружили незаконный игральный дом. Правоохранители сообщают, что забрали 14 компьютеров, коммуникаторы, маршрутизаторы, черновую документацию – все, что подтверждает незаконное ведение игорного бизнеса (ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины).



Игорный зал на улице Школьной работал под вывеской «Национальная лотерея». Он находился в одном здании с продовольственным магазином, но имел второй вход. Двери заведения открывали только по предварительному звонку.



За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией техники.