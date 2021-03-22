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Путин пообещал вакцинироваться от коронавируса 23 марта

22 марта 2021, 15:11

Путин пообещал вакцинироваться от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин намерен завтра, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.

«Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это [прививку] завтра», — сказал Путин на совещании о наращивании производства вакцин от ковида, которое транслироват телеканал «Россия 24».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не уточнив, какой именно. 

Он также подчеркнул, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием.

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