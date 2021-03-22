За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, семь новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, пять в Рубежном, по два в Попаснянском и Сватовском районе, одно в Кормянском районе.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 16 222 случаях. Из них выздоровели — 14 594, на лечении — 1126, умерли 502 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,2 (при пороговом 60).

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