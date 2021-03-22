Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба президента.



«Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур», — говорится в сообщении.



Отмечается, что после принятия закона о БЭБ Служба безопасности Украины лишится функций по расследованию преступлений, связанных с коррупцией и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.



Там уточняют, что БЭБ — единственный орган государственной власти, который будет ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.



Согласно закону, его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров.



К полномочиям Бюро экономической безопасности входят выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных; оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения; предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актов по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики; обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства.



Кроме того, БЭБ будет заниматься сбором и анализом информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определением способов предотвращения их возникновения в будущем; планированием мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности; выявлением и расследованием правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи; составлением аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Верховная Рада приняла законопроект о Бюро экономической безопасности был принят 3 сентября 2020 года во втором чтении и в целом 28 января.