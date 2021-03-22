Министерство культуры и информационной политики по представлению CБУ внесло в перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц российского телеведущего Сергея Дружко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 179 человек.



В 2017 году Дружко попал в список сайта «Миротворец» за поддержку российской агрессии в Украине.



С момента создания перечня представляющих угрозу национальной безопасности лиц, из него было исключено четыре человека: российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано), российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава и российский исполнитель Василий Вакуленко.