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У Ахметова отреагировали на слова Турчинова о Донецком аэропорте

22 марта 2021, 17:46

У Ахметова отреагировали на слова Турчинова о Донецком аэропорте

Аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева, разрушенный в 2014 году незаконными вооруженными формированиями при поддержке России, никогда не находился в собственности или сфере интересов компании SCM, заявляют в компании. Об этом говорится в официальном заявлении SCM, опубликованном на сайте компании.

В SCM, владельцем которой является украинский олигарх Ринат Ахметов, заявляют, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов озвучил недостоверную информацию в эфире проекта «Вечер с Николаем Княжицким» на телеканале «Эcпрессо».

«Господин Турчинов в своем интервью приводит неправдивые данные относительно собственности Международного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева. Аэропорт никогда не находился в собственности или сфере интересов SCM и никогда не имел никакого отношения к акционеру компании Ринату Ахметову», – подчеркнули в SCM.

Александр Турчинов в передаче рассказал, что отдал приказ нанести удар с воздуха по новому терминалу Донецкого аэропорта. В своем рассказе он упомянул, что удар нанесли не сразу, а после словесных возражений по телефону, якобы его подчиненные аргументировали отказ стрелять так: «Понимаете, это же терминал принадлежит Ахметову. Он же может счет выставить за то, что мы разрушим».

Экс-секретарь СНБО не уточнил, кто именно ему сказал такое. 

По словам, Турчинова, удар все же был нанесен – аэропорт нужно было или отбить, или уничтожить, чтобы не дать возможности незаконным вооруженным формированиям при поддержке России пользоваться взлетной полосой и другими военными преимуществами этого объекта.  

В SCM напомнили, что реконструкция аэропорта «Донецк» имени Прокофьева в 2012 году и строительство нового терминала внедрялись как подготовка Украины к чемпионату «Евро-2012». SCM и Ринат Ахметов участия в этих процессах не принимали, отмечают в компании.

В заявлении подчеркнули, что «при необходимости в компании SCM готовы защищать свою деловую репутацию с использованием всех законных способов, в том числе в судебном порядке».

Боевые действия на территории Донецкого аэропорта начались 26 мая 2014 года. Он был закрыт с 3 июня 2014 года. Бои за эту позицию велись без остановки до конца 2014 года, и, несмотря на попытки установления перемирия, продолжились в январе 2015 года. Аэропорт полностью разрушен 22 января 2015 года. Тогда украинские военные утратили контроль над объектом. 

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