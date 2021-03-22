С начала текущих суток 22 марта, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Нарушения зафиксированы вблизи Песок, Богдановки, Водяного и Тарамчука в Донецкой области.



Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



На обстрелы военные открывали огонь, отметили в штабе.



О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.