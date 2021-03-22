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Боевики на Донбассе стреляли из запрещенных минометов, заявил штаб ООС

22 марта 2021, 18:09

Боевики на Донбассе стреляли из запрещенных минометов, заявил штаб ООС

С начала текущих суток 22 марта, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Нарушения зафиксированы вблизи Песок, Богдановки, Водяного и Тарамчука в Донецкой области.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На обстрелы военные открывали огонь, отметили в штабе.

О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.

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