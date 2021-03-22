В отдельные районы Донбасса через Россию завозили наркотик метадон и сильно действующее лекарственное средство димедрол.



В Харьковской областной прокуратуре сообщают, что правоохранители предотвратили данную контрабанду через таможенную границу Украины. Подозрение в хранении, перевозке и сбыте наркотиков предъявили четверым.



«К месту назначения наркотики доставлялись через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в оккупированный Донецк, под видом обычных бытовых посылок. Перемещение запрещенных товаров осуществлялось в пунктах пропуска "Гоптовка" Харьковской области и "Меловое" Луганской области, а в оккупированные районы Украины – через неконтролируемые участки государственной границы. Так, указанные наркотики скрывали в товарах для детей: игрушках, колясках и тому подобное», – говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемых задержали 20 марта. Всех поместили под стражу. Если их вину признают, максимальным наказанием может стать от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.