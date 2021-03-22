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В Минюсте рассказали, какие льготы предусмотрены для студентов-переселенцев

22 марта 2021, 21:45

В Минюсте рассказали, какие льготы предусмотрены для студентов-переселенцев

Студенты из временно неподконтрольных властям территорий могут получать льготы после того, как они станут на учёт и получат справку внутренне перемещённого лица. Об этом рассказала юрист Правобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Минюста Антонина Загура, передает «Дом».

В частности, постановлением Кабмина № 975 предусмотрена скидка до 50% на проживание в общежитии для студентов-ВПЛ, а также студентов, которые проживают в населённых пунктах на линии соприкосновения. Воспользоваться такими льготами могут только те, кто не пользовался адресной помощью как ВПЛ, предусмотренной постановлением Кабмина № 505.

«Одновременно использовать одну и другую льготу невозможно, то есть здесь придётся выбирать. Кстати, для студентов адресная помощь составляет 1000 грн в месяц», — отметила Загура.

Согласно постановлению Кабинета министров № 975, также есть категория лиц, которые имеют скидку в 100% на проживание в общежитии.

Также для студентов-ВПЛ, которые учатся на дневной форме в профессионально-технических и высших учебных заведениях, предусматриваются такие льготы от государства:

- полная либо частичная оплата обучения за счёт бюджетных средств;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальная стипендия;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к интернету;
- бесплатное проживание в общежитии.

Эти льготы студенты могут получить до окончания учёбы, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

«Для того, чтобы реализовать своё право на льготы и получить такую помощь, студенту нужно обратиться с заявлением на имя руководителя высшего учебного заведения. Заявление составляется в свободной форме, но при этом нужно обязательно приложить документ, который подтверждает льготную категорию такого студента, и указать, какую конкретно льготу требует студент», — объяснила юрист.

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