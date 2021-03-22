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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта

22 марта 2021, 22:40

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории в течение последних нескольких дней умерли восемь пациентов с COVID-19. За сутки выявлено еще 210 случаев заболевания. Всего зафиксировано 53 772 случая, из которых 46 130 человек выздоровели, 1169 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждены 17 новых случаев COVID-19. С начала пандемии — 16 222 случаев, из которых 14 594 человека выздоровели, 502 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировано три летальных случая. Новых больных не выявили, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 3 489 заболевших COVID-19, из которых выписали 2 908 человек, 307 пациентов умерли.

Политика

Украинская сторона готова в любое время к дискуссиям в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Своими инициативами по достижению устойчивого перемирия на Донбассе, изложенными в письме замглавы Администрации РФ Дмитрия Козака коллегам по Нормандскому формату, Москва добивается прямых переговоров Киева с группировками «ДНР/ЛНР», считают в украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Общество

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует открыть свой офис в оккупированном боевиками Донецке. В частности, назначен представитель партии, которому поручено создать в Донецке представительский центр и организовать прием граждан.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к десяти годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».

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