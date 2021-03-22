В результате выбросов опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек уже к 2050 году Украине грозит дефицит питьевой воды. Об этом заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный по случаю Всемирного дня водных ресурсов.



По его словам, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.



«Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — заявил Малеваный, добавив, что защита водных ресурсов должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей.



Чиновник отметил, что сегодня около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды, а вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит воды почувствуют около 5 млрд жителей Земли.