За минувшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пески из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. А неподалеку Богдановки НВФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, боевики осуществили обстрел позиций украинских военных, используя гранатометы различных систем. В районе поселка Тарамчук – вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет. В ответ на обстрелы НВФ украинские военные открывали огонь.



Утром 23 марта было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Водяное боевики открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о двух обстрелах своих позиций 22 марта. Как сообщается, нарушения «режима тишины» произошли в Донецке в районе «Вольво-Центра» и на западной окраине города в Александровке.



В «ДНР» также заявили, что из-за выстрела снайпера погиб житель поселка Александровка 1950 года рождения.



Группировка «ЛНР» нарушений не фиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 21 марта 2021-го зафиксировала не менее 12 720 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 575 взрывов, 1 521 пролетевший неопределенный боеприпас, 154 вспышки дульного пламени и 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 407 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.