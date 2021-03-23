За прошлые сутки, 22 марта, в отдельных районах Луганской области зарегистрированы две смерти пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых заболевших коронавирусной инфекцией «ЛНР» не сообщает второй день подряд.



Всего с начала пандемии «минздрав ЛНР» признал 3 489 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 910 человек (+2 за сутки), 309 пациентов умерли.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В Украине за минувшие сутки, 22 марта, выявили 11 476 заболевших коронавирусом. При этом 8 044 человек выздоровели, а 333 умерли.